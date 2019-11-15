Писарука «выкупит» его банк. Фото: Рубрика

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Ракурс

Александр Писарук будут отпущен под залог в 5 млн грн, который внесет «Райффайзен банк Аваль» в ближайшее время. Меру пресечения в виде залога для Писарука, которого НАБУ подозревает в завладении средствами стабилизационного кредита от Национального банка Украины в 1,2 млрд грн, сегодня избрал суд.

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В «Райффайзен банке Аваль», которым руководит Писарук, заявили, что выполнят все требования суда. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба банка.

Председатель наблюдательного совета банка Мартин Грюлль заявил, что Писарука не будут лишать занимаемой должности. Он высказал убежденность в невиновности главы правления банка и считает, что все подозрения в отношении Писарука будут сняты.

Залог за бывшего первого замглавы Нацбанка Писарука, назначенный Антикоррупционным судом, необходимо внести в течение пяти дней. После этого он будет обязан носить электронный браслет слежения.

Как сообщалось ранее, четыре дня назад в НАБУ сообщили о задержании восьми человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита для «ВиЭйБи Банка», предоставленного Нацбанком в 2014 году. В том числе был задержан и Писарук.