Писарука «викупить» його банк. Фото: Рубрика

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Олександр Писарук буде відпущений під заставу в 5 млн грн, яку внесе «Райффайзен банк Аваль» найближчим часом. Запобіжний захід у виді застави для Писарука, якого НАБУ підозрює в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту від Національного банку України у 1,2 млрд грн, сьогодні обрав суд.

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У «Райффайзен банку Аваль», яким керує Писарук, заявили, що виконають усі вимоги суду. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба банку.

Голова наглядової ради банку Мартін Грюлль заявив, що Писарука не позбавлятимуть посади. Він висловив упевненість у невинуватості голови правління банку. Він вважає, що всі підозри стосовно Писарука будуть зняті.

Заставу за колишнього першого заступника голови Нацбанку Писарука, призначену Антикорупційним судом, необхідно внести упродовж п’яти днів. Після цього він буде зобов’язаний носити електронний браслет стеження.

Як повідомлялося раніше, чотири дні тому в НАБУ заявили про затримання восьми осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту для «ВіЕйБі Банку», наданого Нацбанком у 2014 році. У тому числі був затриманий і Писарук.