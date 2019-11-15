Кабмін дасть 700 млн грн на погашення зарплатних боргів лікарям. Фото: Ваше здоро'я

https://racurs.ua/ua/n129477-kabmin-dast-700-mln-grn-na-pogashennya-zarplatnyh-borgiv-likaryam.html

Ракурс

Борги із заробітної плати лікарям вирішив повернути Кабінет міністрів України. Чиновники збираються сьогодні проголосувати за виділення додатково майже 700 млн грн на ці заходи.

Loading...

Субвенція в 700 млн грн має піти на покриття заборгованості із заробітних плат лікарям у регіонах України. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

До кінця поточного року уряд також планує розглянути питання щодо виділення додаткових 300 млн грн на медичні субвенції, аби наступного року проблем із фінансуванням заробітних плат не було, додала вона.

Субвенція — це грошова допомога із держбюджету на конкретні цілі. Субвенція вважається дотацією місцевим бюджетам.

Нагадаймо, що влітку Кабінет міністрів виділив додатково 1 млрд грн на первинну медичну допомогу. Гроші пішли на оплату послуг терапевтів, сімейних лікарів і педіатрів.