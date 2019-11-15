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Кабмин даст 700 млн грн на погашение долгов по зарплате врачам. Фото: Ваше здоровья
Кабмин даст 700 млн грн на погашение долгов по зарплате врачамhttps://racurs.ua/n129477-kabmin-dast-700-mln-grn-na-pogashenie-dolgov-po-zarplate-vracham.htmlРакурс
Долги по заработной плате врачам решил вернуть Кабинет министров Украины. Чиновники собираются сегодня проголосовать за выделение дополнительно почти 700 млн грн на эти цели.
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Субвенция в 700 млн грн должна пойти на покрытие задолженности по заработной плате врачам в регионах Украины. Об этом сообщила министр здравоохранения Звездная Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
До конца текущего года правительство также планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 300 млн грн на медицинские субвенции, чтобы в следующем году проблем с финансированием заработных плат не было, добавила она.
Субвенция — это денежная помощь из госбюджета на конкретные цели. Субвенция считается дотацией местным бюджетам.
Напомним, что летом Кабинет министров выделил дополнительно 1 млрд грн на первичную медицинскую помощь. Деньги пошли на оплату услуг терапевтов, семейных врачей и педиатров.
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