Кабмин даст 700 млн грн на погашение долгов по зарплате врачам. Фото: Ваше здоровья

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Долги по заработной плате врачам решил вернуть Кабинет министров Украины. Чиновники собираются сегодня проголосовать за выделение дополнительно почти 700 млн грн на эти цели.

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Субвенция в 700 млн грн должна пойти на покрытие задолженности по заработной плате врачам в регионах Украины. Об этом сообщила министр здравоохранения Звездная Скалецкая во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

До конца текущего года правительство также планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных 300 млн грн на медицинские субвенции, чтобы в следующем году проблем с финансированием заработных плат не было, добавила она.

Субвенция — это денежная помощь из госбюджета на конкретные цели. Субвенция считается дотацией местным бюджетам.

Напомним, что летом Кабинет министров выделил дополнительно 1 млрд грн на первичную медицинскую помощь. Деньги пошли на оплату услуг терапевтов, семейных врачей и педиатров.