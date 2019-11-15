Жителі окупованої Луганщини вкрали лавку з відновленого мосту, фото: youtube

https://racurs.ua/ua/n129488-novyny-luganschyny-vkraly-lavku-z-vidnovlenogo-mostu-video.html

Ракурс

В Станиці Луганській з відновленого мосту вкрали лавку.

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Інцидент потрапив на відео, на ньому видно, що зловмисники прибули з боку окупованих територій. Про це повідомляє видання 62.ua в Twitter.

Лавку з пластиковим покриттям вдень вкрали п’ятеро чоловіків.

У соцмережах активно коментували подію. Місцеві жителі заявили, що обурені подібними діями.

«Реінтеграція Донбасу почалася», «Там немає закону», «Їх навіть не покарають», — висловилися користувачі.

Нагадаємо, в жовтні на мосту біля Станиці Луганської відкрили тимчасовий перехід. Фахівці демонтували старі конструкції зруйнованої переправи. У вересні президент України Володимир Зеленський оголосив про початок відновлення зруйнованої споруди. Роботи були проведені українською стороною.