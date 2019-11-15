Стрельба в школе США: за 16 секунд подросток застрелил двоих и ранил пятерых учеников. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/n129484-strelba-v-shkole-ssha-za-16-sekund-podrostok-zastrelil-dvoih-i-ranil-pyateryh-uchenikov-video.html

Ракурс

Стрельба в школе США закончилась гибелью двух и ранением пяти учеников. Это уже седьмой подобный инцидент в стране с начала учебного года.

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Инцидент произошел на территории школы калифорнийского города Санта-Кларита. 16-летний американец в день своего рождения застрелил 16-летняя девушку и 14-летний парня, а еще пять учеников ранил, их доставили в больницу, передает Washington Post.

Сообщается, что стрельба длилась всего 16 сек. Стрелявшего удалось опознать с помощью видеозаписей камер видеонаблюдения. Сначала он выстрелил в себя, но выжил, а потом в остальных. Впоследствии стрелка доставили в больницу вместе с другими пострадавшими.

По данным WP, стрелявший не отличался плохим поведением. Приступы неконтролируемой ярости были ему не свойственны. На данный момент причина, по которой парень совершил расправу над учениками, устанавливается.

Отмечается, что это уже седьмой инцидент со стрельбой в школе США с начала учебного года.

Ранее «Ракурс» сообщал о стрельбе в подмосковной школе. Ученик стрелял в одноклассников из пневматики и бросался на учительницу с топором.