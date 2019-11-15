Встречу в «нормандском формате» запланировали на 9 декабря, фото: Teller Report

https://racurs.ua/n129501-vstrechu-v-normandskom-formate-zaplanirovali-na-9-dekabrya.html

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«Нормандские переговоры» запланированы на 9 декабря. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Встречу могут провести в Париже. В немецком правительстве подтвердили информацию об этих планах.

В мероприятии примут участие лидеры Украины, Франции, Германии и России. По данным канцелярии президента Франции, стороны намерены обсудить ситуацию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Изначально предполагалось, что саммит пройдет в конце сентября — начале октября. Также появлялась информация и об организации встречи в ноябре, но эти данные не подтвердились.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко предположил, что украинцы ждут от президента Зеленского договоренностей с Владимиром Путиным. По его мнению, утверждение текста «формулы Штайнмайера», а также разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе стали позитивными сигналами для организации «нормандских переговоров».