Биткоины на халяву: сотрудники «Укрзализныци» создали нелегальную ферму для майнинга криптовалюты. Фото: psm7.com

https://racurs.ua/n129485-bitkoiny-na-halyavu-sotrudniki-ukrzaliznyci-sozdali-nelegalnuu-fermu-dlya-mayninga-kriptovaluty.html

Ракурс

Биткоины без платы за электричество решили зарабатывать чиновники одного из подразделений Львовской железной дороги, обустроив в одном из служебных помещений ферму для майнинга криптовалюты.

Loading...

В помещении, где была организована ферма, выявлены более 100 единиц компьютерной техники, подключенной к сети «Укрзализныци», сообщил департамент экономической и информационной безопасности компании.

По предварительным подсчетам, убытки «Укрзализныци» из-за незаконного подключения майнинговой фермы к электросети с начала года составляют 1 млн грн.

Материалы по факту правонарушения должностных лиц переданы в полицию. Уже возбуждено уголовное производство.

Следует напомнить, что законом «О Национальном банке Украины» на территории государства выпуск и оборот криптовалюты запрещен.

Сейчас в мире стоимость одного биткоина составляет около 208 тыс. грн.

Как писал «Ракурс», работники Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту на рабочем месте. В результате таких действий произошла утечка информации государственной важности, в частности, сведений о физической защите АЭС.