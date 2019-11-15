СБУ задержала одного из главарей «Исламского государства» (ФОТО)

СБУ задержала главаря ИГИЛ. Фото: censor.net

https://racurs.ua/n129500-sbu-zaderjala-odnogo-iz-glavarey-islamskogo-gosudarstva-foto.html

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Служба безопасности Украины совместно с МВД Грузии и Центральным разведывательным управлением США провела спецоперацию в Киевской области, в ходе которой задержали одного из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

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Злоумышленника задержали возле частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что иностранец действительно является разыскиваемым лидером ИГИЛ. Им оказался гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, который с 2012 года занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в сирийской провинции Латакия. В июне 2016 года он выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации. Об этом 15 ноября сообщил пресс-центр СБУ.

В Украину боевик прибыл летом 2018 года, для пересечения границы он использовал поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на украинской территории. Находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных ячеек ИГИЛ — «Амниятов».

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Правоохранители проверяют, причастен ли он к совершению преступлений на территории Украины.

Напомним, в ноябре турецкие силовики задержали в Сирии сестру ликвидированного главаря боевиков ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади 65-летнюю Расмию Авад.