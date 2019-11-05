В Сирии задержали сестру ликвидированного главаря ИГИЛ. Фото: CNN

https://racurs.ua/n128996-v-sirii-zaderjali-sestru-likvidirovannogo-glavarya-igil.html

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Сестру ликвидированного главаря боевиков ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади 65-летнюю Расмию Авад взяли под стражу в Сирии. Операцию по ее задержанию проводили турецкие силовики.

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Также задержаны были супруг Авад и ее невестка, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По данным собеседника агентства, Турция надеется получить от задержанных информацию о внутренних процессах в террористической организации «Исламское государство».

Турецкие чиновники считают, что арест ликвидированного главаря ИГИЛ можно считать «примером успеха» контртеррористической операции Турции. В окружении президента Турции говорят, что такие задержания говорят о решимости Анкары в борьбе с терроризмом.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп в видеообращении к нации из Белого дома рассказал, как погиб аль-Багдади.