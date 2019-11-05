Новости Украины

Под Одессой совершили дерзкое ограбление предпринимателей, объявлен план "Перехват". Фото: Главред

https://racurs.ua/n128995-pod-odessoy-sovershili-derzkoe-ograblenie-predprinimateley-obyavlen-plan-perehvat.html

Ракурс

Нападение на предпринимателей из Полтавы произошло вечером понедельника в Одесской области на трассе Одесса-Киев. Нападавшие украли у бизнесменов 12 млн грн, после чего скрылись в неизвестном направлении.

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По предварительным данным, трое предпринимателей везли из Полтавы в Одессу крупную сумму наличными. Здесь они планировали закупить разные товары, в том числе и на оптовом рынке «Седьмой километр», сообщает издание «Думская».

Когда полтавчане остановились возле одного из кафе, к ним подъехал микроавтобус, из которого вышло трое нападавших. Один из них совершил предупредительный выстрел в воздух, после чего бизнесменов заставили показать, где находятся сумки с деньгами.

В ходе нападения злоумышленники порезали шины авто предпринимателей, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В области объявлены планы «Перехват» и «Сирена». Правоохранители не исключают, что преступники преследовали предпринимателей прямо из Полтавы.

Напомним, что в августе в Киевской области задержали трех грузин по обвинению в нападении на частного предпринимателя. Преступники угрожали пострадавшему и его жене оружием, забрали из дома деньги и угнали автомобиль.