Трамп был инициатором выхода США из Парижского климатического соглашения. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128994-ssha-oficialno-nachali-process-vyhoda-iz-parijskogo-soglasheniya-po-klimatu.html

Ракурс

Соединенные Штаты Америки начали формальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения в 2015 году.

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США уже подали официальное сообщение об этом в ООН. Таким образом начинается процесс выхода страны из соглашения. Об этом сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на собственной странице в Twitter.

США горды тем, что являются мировыми лидерами по сокращению любых выбросов, укреплению способности сопротивляться неблагоприятным условиям среды, росту экономики и обеспечения энергией наших граждан, — говорится в сообщении.

Климатическое соглашение подписали почти 200 стран. Государства обязуются действовать, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

Как известно, ранее Трамп резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании. США по его инициативе 1 июня 2017 года вышли Парижского соглашения по климату. Оно вступило в силу в ноябре 2016 года и заменит принятый в 1997 году Киотский протокол. Соглашение обязывает все страны активно сокращать выбросы парниковых газов. Таким образом планируется удержать повышение среднегодовой температуры на Земле на уровне 2º.

В январе 2018 года президент США допускал возвращение своей страны к Парижскому соглашению.

Напомним, в июне в японской Осаке состоялся саммит «Большой двадцатки», на котором члены стран G20 подписали заключительное коммюнике. США стали единственными, кто не поддержал климатическую часть документа. Трамп подчеркнул, что его страна не будет поддерживать пункты Парижского климатического соглашения, так как они негативно повлияют на мощности предприятий и оставят многих американцев без рабочих мест.