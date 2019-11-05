Трамп був ініціатором виходу США з Паризької кліматичної угоди. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128994-ssha-oficiyno-pochaly-proces-vyhodu-iz-paryzkoyi-ugody-po-klimatu.html

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Сполучені Штати Америки почали формальний процес виходу із Паризької кліматичної угоди 2015 року.

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США вже подали офіційне повідомлення про це до ООН. Таким чином починається процес виходу країни з угоди. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео на власній сторінці у Twitter.

США горді тим, що є світовими лідерами по скороченню будь-яких викидів, зміцненню здатності чинити опір несприятливим умовам середовища, зростанню економіки і забезпечення енергією наших громадян, — йдеться в повідомленні.

Кліматичну угоду підписали майже 200 країн. Держави зобов’язуються діяти, щоб зменшити викиди парникових газів.

Як відомо, раніше Трамп різко критикував кліматичну угоду у своїй передвиборчій кампанії. США за його ініціативою 1 червня 2017 року вийшли Паризької угоди щодо клімату. Вона набула чинності в листопаді 2016 року і замінила прийнятий у 1997 році Кіотський протокол. Угода зобов’язує всі країни активно скорочувати викиди парникових газів. Таким чином планується втримати підвищення середньорічної температури на Землі на рівні 2º.

У січні 2018 року президент США допускав повернення своєї країни до Паризької угоди.

Нагадаємо, у червні в японській Осаці відбувся саміт «Великої двадцятки», на якому члени країн G20 підписали заключне комюніке. США стали єдиними, хто не підтримав кліматичну частину документу. Трамп наголосив, що його країна не буде підтримувати пункти Паризької кліматичної угоди, так як вони негативно вплинуть на потужності підприємств і залишать багатьох американців без робочих місць.