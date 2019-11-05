Під Одесою вчинили зухвале пограбування підприємців, оголошено план "Перехоплення". Фото: Главред

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Ракурс

Напад на підприємців з Полтави відбувся ввечері понеділка в Одеській області на трасі Одеса-Київ. Нападники вкрали у бізнесменів 12 млн грн, після чого зникли в невідомому напрямку.

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За попередніми даними, троє підприємців везли з Полтави в Одесу велику суму готівкою. Тут вони планували закупити різні товари, в тому числі і на оптовому ринку «Сьомий кілометр», повідомляє видання «Думська».

Коли полтавці зупинилися біля одного з кафе, до них під’їхав мікроавтобус, з якого вийшло троє нападників. Один з них зробив попереджувальний постріл у повітря, після чого бізнесменів змусили показати, де знаходяться сумки з грошима.

В ході нападу зловмисники порізали шини авто підприємців, після чого зникли в невідомому напрямку.

В області оголошено плани «Перехоплення» і «Сирена». Правоохоронці не виключають, що злочинці переслідували підприємців прямо з Полтави.

Нагадаємо, що в серпні в Київській області затримали трьох грузинів за звинуваченням в нападі на приватного підприємця. Злочинці погрожували потерпілому і його дружині зброєю, забрали з дому гроші та викрали автомобіль.