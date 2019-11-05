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Ракурс
У Сирії затримали сестру ліквідованого ватажка ІДІЛ. Фото: CNN

У Сирії затримали сестру ліквідованого ватажка ІДІЛ

5 лис 2019, 09:55
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Сестру ліквідованого ватажка бойовиків ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді 65-річну Расмію Авад взяли під варту в Сирії. Операцію по її затриманню проводили турецькі силовики.

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Також затримані чоловік Авад і її невістка, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

За даними співрозмовника агентства, Туреччина сподівається отримати від затриманих інформацію про внутрішні процеси в терористичній організації «Ісламська держава».

Турецькі чиновники вважають, що арешт ліквідованого ватажка ІДІЛ можна вважати «прикладом успіху» контртерористичної операції Туреччини. В оточенні президента Туреччини кажуть, що такі затримання говорять про рішучість Анкари в боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, що 27 жовтня президент США Дональд Трамп у відеозверненні до нації з Білого дому розповів, як загинув аль-Багдаді.

Джерело: Ракурс


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