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Бактерии в кишечнике продлевают жизнь, фото: Fshoq! blog
Бактерии в кишечнике продлевают жизнь — ученыеhttps://racurs.ua/n129498-bakterii-v-kishechnike-prodlevaut-jizn-uchenye.htmlРакурс
Бактерии в составе кишечной микрофлоры продлевают жизнь.
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Международная группа ученых провела исследования. Об этом сообщает MedicalXpress.
Шесть недель ученые наблюдали за лабораторными грызунами. Их возраст составлял 24 месяца. Спустя два месяца у животных увеличилось количество новых нейронов в мозге, а также усилился рост тканей. Нейрогенез оказался связан, как утверждают специалисты, с выработкой бактериями короткоцепочечной жирной кислоты бутирата.
Вещество врабатывается в процессе микробной ферментации пищевых волокон. Оно стимулирует выработку гормона FGF21. Последний играет в организме важную роль в регулировании энергии и обмена веществ.
Авторы исследования утверждают, что бутират может оказывать восстановительный эффект на ткани. Он способен ускорить старение и снизить когнитивные функции, риск воспаления кишечника.
Ранее медики заявили, что йогурт снизит риск заболевания раком. Эксперты утверждают, что выводы сделаны на основе информации о здоровье 1,4 млн взрослых жителей США.
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