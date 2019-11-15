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Бактерии в кишечнике продлевают жизнь, фото: Fshoq! blog

Бактерии в кишечнике продлевают жизнь — ученые

15 ноя 2019, 17:18
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Бактерии в составе кишечной микрофлоры продлевают жизнь.

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Международная группа ученых провела исследования. Об этом сообщает MedicalXpress.

Шесть недель ученые наблюдали за лабораторными грызунами. Их возраст составлял 24 месяца. Спустя два месяца у животных увеличилось количество новых нейронов в мозге, а также усилился рост тканей. Нейрогенез оказался связан, как утверждают специалисты, с выработкой бактериями короткоцепочечной жирной кислоты бутирата.

Вещество врабатывается в процессе микробной ферментации пищевых волокон. Оно стимулирует выработку гормона FGF21. Последний играет в организме важную роль в регулировании энергии и обмена веществ.

Авторы исследования утверждают, что бутират может оказывать восстановительный эффект на ткани. Он способен ускорить старение и снизить когнитивные функции, риск воспаления кишечника.

Ранее медики заявили, что йогурт снизит риск заболевания раком. Эксперты утверждают, что выводы сделаны на основе информации о здоровье 1,4 млн взрослых жителей США.


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