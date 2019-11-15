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Трамп и Зеленский. Фото: president.gov.ua

Белый дом обнародовал вторую стенограмму разговора Трампа с Зеленским: говорили об украинской кухне и женщинах (ДОКУМЕНТ)

15 ноя 2019, 17:01
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Белый дом 15 ноября обнародовал вторую стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который состоялся 21 апреля 2019 года.

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Стенограмма касается первого телефонного разговора с Зеленским, во время которой Трамп поздравил его с победой на президентских выборах. Документ опубликовали на сайте Белого дома. Об этом сегодня сообщил журналист Sriram Lakshman в Twitter.

В документе говорится о том, что Зеленский приглашает Трампа в Украину, потому что здесь «хорошие люди и вкусная еда». Президент США хвалит Зеленского, ибо тот заявил, что учит английский язык, чтобы разговаривать на нем с Трампом на первой встрече.

У меня много друзей в Украине, которые знают вас и любят вас, — говорит Трамп Зеленскому и уверяет, что надеется работать с ним в будущем.

Также Трамп, вспоминая о временах, когда владел франшизой Мисс Вселенная, заявил, что «Украина всегда была очень хорошо представлена».

Разговор завершается взаимными пожеланиями всего наилучшего.

Документ: Sriram Lakshman в Twitter

Документ: Sriram Lakshman в Twitter

Напомним, ранее Трамп заявлял о готовности опубликовать еще одну стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он пояснял, что сделает это в том случае, если этого требуют представители Демократической партии.

Источник: Ракурс


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