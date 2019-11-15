Телескоп TESS мог наблюдать за таинственной планетой Х, фото: NASA

https://racurs.ua/n129496-teleskop-tess-mog-nabludat-za-tainstvennoy-planetoy-h-uchenye.html

Ракурс

Планета Х или девятая планета Солнечной системы могла попасть в объектив телескопа TESS.

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Ученые Венгрии и США используют аппарат для поиска экзопланет транзитным методом. Об этом сообщает Science Alert.

Как утверждают эксперты, TESS можно применить для слежения за транснептуновыми объектами. Эти космические тела находятся дальше орбиты Нептуна.

Телескоп зафиксировал карликовые планеты 2015 BP519 (21,5) и объект 2015 BM518 (21,6). Выяснилось, что изображения всех трех объектов размыты, но распознаваемы. Согласно моделированию, телескоп мог рассмотреть планету Х. Для анализа данных ученым потребуется еще много времени.

TESS обнаруживает экзопланеты, которые проходят на фоне диска родительской звезды. Наблюдение за планетой Х возможно за определенными участками неба в течение длительного времени. Суммирование этих кадров позволило представителям научного сообщества провести успешные исследования. Удалось усилить яркость далеких объектов.

Ранее ученые заявили, что на окраине Солнечной системы может скрываться не девятая планета, а нечто более неожиданное. По мнению астрономов, вместо нее может быть множество мелких объектов, разбросанных по широкой области.