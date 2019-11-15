Взрывы в Балаклее привели к гибели двух бойцов, еще четверо — в больнице. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n129495-genshtab-vzryvy-v-balaklee-priveli-k-gibeli-dvuh-boycov-esche-chetvero-v-bolnice.html

Ракурс

Взрывы в Балаклее на Харьковщине привели к гибели двух военнослужащих. Еще четверо бойцов получили ранения.

Loading...

Бойцы пострадали во время разминирования территории, заявили в Генштабе Вооруженных сил.

По данным медиков, трое военных находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного — средней тяжести.

Как утверждают в Генштабе, бойцы утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Это действия происходили на технической территории воинской части в специальном котловане «в установленном порядке и с учетом всех мер безопасности». К процессу утилизации было привлечено пожарное подразделение.

Сейчас предпринимаются меры по упорядочению места проведения утилизационных работ с боеприпасами и их элементами.

В ведомстве уверяют, что местным жителям, которые слышали взрывы в Балаклее, и объектам инфраструктуры угрозы нет, хранилища боеприпасов также находятся в безопасности.

С 15.13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно о пожаре и взрывах на арсенале боеприпасов в Балаклее. Но в ВСУ утверждали, что там проходят плановые работы саперов.