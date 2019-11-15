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Взрывы в Балаклее привели к гибели двух бойцов, еще четверо — в больнице. Фото: Генштаб

Генштаб: Взрывы в Балаклее привели к гибели двух бойцов, еще четверо — в больнице

15 ноя 2019, 16:38
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Взрывы в Балаклее на Харьковщине привели к гибели двух военнослужащих. Еще четверо бойцов получили ранения.

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Бойцы пострадали во время разминирования территории, заявили в Генштабе Вооруженных сил.

По данным медиков, трое военных находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного — средней тяжести.

Как утверждают в Генштабе, бойцы утилизировали остатки боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать. Это действия происходили на технической территории воинской части в специальном котловане «в установленном порядке и с учетом всех мер безопасности». К процессу утилизации было привлечено пожарное подразделение.

Сейчас предпринимаются меры по упорядочению места проведения утилизационных работ с боеприпасами и их элементами.

В ведомстве уверяют, что местным жителям, которые слышали взрывы в Балаклее, и объектам инфраструктуры угрозы нет, хранилища боеприпасов также находятся в безопасности.

С 15.13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Взрывы в Балаклее привели к гибели двух бойцов, еще четверо — в больнице. Скриншот: Генштаб

Ранее сегодня стало известно о пожаре и взрывах на арсенале боеприпасов в Балаклее. Но в ВСУ утверждали, что там проходят плановые работы саперов.

Источник: Ракурс


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