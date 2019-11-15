Вибухи у Балаклії призвели до загибелі двох бійців, ще четверо — у лікарні. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n129495-genshtab-vybuhy-u-balakliyi-pryzvely-do-zagybeli-dvoie-biyciv-sche-chetvero-u-likarni.html

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Вибухи у Балаклії на Харківщині призвели до загибелі двох військовослужбовців. Ще четверо бійців дістали поранення.

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Бійці постраждали під час розмінування території, заявили у Генштабі Збройних сил.

За даними медиків, троє військових перебувають у важкому стані, стан ще одного — середньої тяжкості.

Як стверджують у Генштабі, бійці утилізували залишки боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати. Це дії відбувалися на технічній території військової частини у спеціальному котловані «за встановленим порядком і з урахуванням всіх заходів безпеки». До процесу утилізації було задіяно пожежний підрозділ.

Наразі тривають заходи з упорядкування місця проведення утилізаційних робіт із боєприпасами та їх елементами.

У відомстві запевняють, що місцевим жителям, які чули вибухи у Балаклії, та об'єктам інфраструктури загрози немає, сховища боєприпасів також перебувають у безпеці.

З 15.13 жодних нових вибухів на технічній території не зафіксовано, — зазначено в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо про пожежу та вибухи на арсеналі боєприпасів у Балаклії. Але в ЗСУ стверджували, що там тривають планові роботи саперів.