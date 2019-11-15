ТСК розслідуватиме можливі зловживання президента УАФ Андрія Павелка. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n129494-rada-utvoryla-tsk-z-rozsliduvannya-mojlyvyh-zlovjyvan-prezydenta-ukrayinskoyi-asociaciyi-futbolu.html

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Верховна Рада України 15 листопада проголосувала за утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України) Андрієм Павелком.

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Постанову про утворення ТСК підтримали 260 нардепів. Парламентарі хочуть встановити, чи порушувалося законодавство керівництвом УАФ при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017−2018 роках. Про це йдеться на веб-сторінці ВРУ.

Також комісія розслідуватиме можливі факти корупції в Українській асоціації футболу. Зокрема, це стосується стосовно незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям.

Нагадаємо, в 2018 році тодішній керівник Федерації футболу України Андрій Павелко неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, у тому числі й антикорупційних. Зокрема, розголосу набуло розслідування щодо масових державних закупівель штучних футбольних полів, які почав випускати спеціально створений завод ФФУ.