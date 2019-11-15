Браковані бронежилети: трьох чиновників Міноборони арештували

Справа про закупівлю неякісних бронежилетів, фото: Army Technology

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У справі про закупівлю неякісних бронежилетів п’ятьом посадовим особам Міністерства оборони України обрали запобіжний захід.

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Чиновників підозрюють у поставці 11 тис. неякісних бронежилетів до армії. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Трьох посадовців взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 76 млн грн. Ще двом обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Правоохоронці вважають, що ці посадовці здійснили закупівлю неякісних бронежилетів за завищеною ціною. Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу (бездіяльність військової влади, здійснене групою осіб за попередньою змовою).

Раніше Державне бюро розслідувань опублікувало відео експертизи пластин бронежилетів, які легко прострілюються. Амуніція мала необроблені матеріали, які не відповідають технічним вимогам.