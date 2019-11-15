Бракованные бронежилеты: трех чиновников Минобороны арестовали

Дело о закупке некачественных бронежилетов, фото: Army Technology

https://racurs.ua/n129492-podozrevaemym-chinovnikam-minoborony-v-zakupke-nekachestvennyh-bronejiletov-vybrali-mery.html

Ракурс

По делу о закупке некачественных бронежилетов пятерым должностным лицам Министерства обороны Украины избрали меру пресечения.

Loading...

Чиновников подозревают в поставке 11 тыс. некачественных бронежилетов в армию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Троих сотрудников взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 76 млн грн. Еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Правоохранители полагают, что эти должностные лица провели закупку некачественных бронежилетов по завышенной цене. Расследование проводится по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее Государственное бюро расследований опубликовало видео экспертизы пластин бронежилетов, которые легко простреливаются. В амуниции были необработанные материалы, которые не отвечают техническим требованиям.