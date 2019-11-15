ВСК будет расследовать возможные злоупотребления президента УАФ Андрея Павелко. Фото: Главком

https://racurs.ua/n129494-rada-sozdala-vsk-po-rassledovaniu-vozmojnyh-zloupotrebleniy-prezidenta-ukrainskoy-associacii.html

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Верховная Рада Украины 15 ноября проголосовала за создание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины) Андреем Павелко.

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Постановление о создании ВСК поддержали 260 нардепов. Парламентарии хотят установить, нарушалось ли законодательство руководством УАФ при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы «Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины» в 2017—2018 годах. Об этом говорится на веб-странице ВРУ.

Также комиссия будет расследовать возможные факты коррупции в Украинской ассоциации футбола. В частности, это касается относительно незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство футбольных полей с искусственным покрытием.

Напомним, в 2018 году тогдашний руководитель Федерации футбола Украины Андрей Павелко неоднократно становился фигурантом журналистских расследований, в том числе и антикоррупционных. В частности, огласку получило расследование массовых государственных закупок искусственных футбольных полей, которые начал выпускать специально созданный завод ФФУ.