Телескоп TESS міг спостерігати за таємничою планетою Х, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n129496-teleskop-tess-mig-sposterigaty-za-taiemnychou-planetou-h-ucheni.html

Ракурс

Планета Х або дев’ята планета Сонячної системи могла потрапити в об'єктив телескопа TESS.

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Учені Угорщини та США використовують апарат для пошуку екзопланет транзитним методом. Про це повідомляє Science Alert.

Як стверджують експерти, TESS можна застосувати для стеження за транснептунової об'єктами. Ці космічні тіла знаходяться далі орбіти Нептуна.

Телескоп зафіксував карликові планети 2015 BP519 (21,5) і об'єкт 2015 BM518 (21,6). З’ясувалося, що зображення всіх трьох об'єктів розмиті, але розпізнавані. Згідно моделювання, телескоп міг розглянути планету Х. Для аналізу даних вченим потрібно ще багато часу.

TESS виявляє екзопланети, які проходять на тлі диска батьківської зірки. Спостереження за планетою Х можливо за певними ділянками неба протягом тривалого часу. Підсумовування цих кадрів дозволило представникам наукового співтовариства провести успішні дослідження. Вдалося посилити яскравість далеких об'єктів.

Раніше учені заявили, що на околиці Сонячної системи може ховатися не дев’ята планета, а щось більш несподіване. На думку астрономів, замість неї може бути безліч дрібних об'єктів, розкиданих по широкій області.