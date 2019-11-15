Трамп та Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Білий дім 15 листопада оприлюднив стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та глави Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка відбулася 21 квітня 2019 року.

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Стенограма стосується першої телефонної розмови з Зеленським, під час якої Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах. Документ опублікували на сайті Білого дому. Про це сьогодні повідомив журналіст Sriram Lakshman у Twitter.

У документі йдеться про те, що Зеленський запрошує Трампа в Україну, бо тут «гарні люди та смачна їжа». Президент США хвалить Зеленського, бо той заявив, що вчить англійську мову, щоб розмовляти нею із Трампом на першій зустрічі.

У мене є багато друзів в Україні, які знають вас і люблять вас, — каже Трамп Зеленському й запевняє, що сподівається працювати з ним у майбутньому.

Також Трамп, згадуючи про часи, коли володів франшизою Міс Всесвіт, заявив, що «Україна завжди була дуже добре представлена».

Розмова завершується взаємними побажаннями всього найкращого.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про готовність опублікувати ще одну стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Він пояснював, що зробить це у тому випадку, якщо цього вимагатимуть представники Демократичної партії.