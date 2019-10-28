Йогурт снизит риск заболевания раком – медики, фото: pixabay

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Йогурт и диета с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) могут снизить риск возникновения рака легких.

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Сотрудники Медицинского центра Университета Вандербильта (США) сделали такой вывод на основе соответствующих исследований. Об этом сообщается в статье журнала Jama Oncology.

В ходе наблюдений специалисты проанализировали информацию о здоровье 1,4 млн взрослых жителей США. Участники эксперимента, согласно замыслу специалистов, были разделены на пять групп. Их распределяли в зависимости от показателя потребления клетчатки и йогурта. У тех, кто употреблял большое количество продукта и пищевых волокон, риск возникновения онкологического заболевания снижался на 33%. Данные авторы исследований сравнили с группой испытуемых, которые не ели йогурт и блюда с клетчаткой.

Американские эксперты полагают, что этот эффект связан с наличием пребиотиков, компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, но способных в кишечнике стимулировать рост полезной микрофлоры. Снижение вероятности заболевания фиксировалось у курильщиков, а также у тех, кто бросил вредную привычку. Подобная динамика зафиксирована у добровольцев различного пола и национальностей.

Ранее учеными из Бергенского университета объявлено, что лишний вес до 40 лет значительно увеличивает риск возникновения различных видов рака. В исследовании норвежские специалисты использовали данные медицинского наблюдения 220 тыс. человек из Скандинавии и Австрии.