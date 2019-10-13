Лишний вес несет значительные угрозы для здоровья

https://racurs.ua/n128015-lishniy-ves-do-40-let-znachitelno-uvelichivaet-risk-razvitiya-raka-uchenye.html

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Наличие лишнего веса в возрасте до 40 лет значительно увеличивает риск развития рака.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Бергенского университета (Норвегия), сообщает пресс-служба вуза.

Ученые изучали, как избыточный вес взрослых (индекс массы тела более 25) повышает риск развития различных видов рака.

Индекс массы тела — это вес человека в килограммах, разделенная на квадрат роста в метрах (кг/ кв. м).

Исследование показало, что если у человека есть избыточный вес в возрасте до 40 лет, риск развития рака увеличивается на:

70% для рака тела матки;

58% для рака почек у мужчин;

29% для рака толстой кишки у мужчин;

15% для всех онкологических заболеваний, связанных с ожирением (оба пола).

В исследовании использовались данные медицинского наблюдения 220 тыс. человек из Норвегии, Швеции и Австрии, осуществляемого в течение 18 лет. У почти 28 тыс. из них за это время был диагностирован рак.

Ожирение является общепризнанным фактором риска для нескольких видов рака, — отмечают исследователи. — Предотвращение набора веса может быть важной стратегией общественного здравоохранения для снижения риска заболевания раком.

Напомним, недавно ученые установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков нельзя оценить по индексу массы тела.