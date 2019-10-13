Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лишний вес несет значительные угрозы для здоровья

Лишний вес до 40 лет значительно увеличивает риск развития рака — ученые

13 окт 2019, 09:28
999

Наличие лишнего веса в возрасте до 40 лет значительно увеличивает риск развития рака.

Loading...

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Бергенского университета (Норвегия), сообщает пресс-служба вуза.

Ученые изучали, как избыточный вес взрослых (индекс массы тела более 25) повышает риск развития различных видов рака.

Индекс массы тела — это вес человека в килограммах, разделенная на квадрат роста в метрах (кг/ кв. м).

Исследование показало, что если у человека есть избыточный вес в возрасте до 40 лет, риск развития рака увеличивается на:

  • 70% для рака тела матки;
  • 58% для рака почек у мужчин;
  • 29% для рака толстой кишки у мужчин;
  • 15% для всех онкологических заболеваний, связанных с ожирением (оба пола).

В исследовании использовались данные медицинского наблюдения 220 тыс. человек из Норвегии, Швеции и Австрии, осуществляемого в течение 18 лет. У почти 28 тыс. из них за это время был диагностирован рак.

Ожирение является общепризнанным фактором риска для нескольких видов рака, — отмечают исследователи. — Предотвращение набора веса может быть важной стратегией общественного здравоохранения для снижения риска заболевания раком.

Напомним, недавно ученые установили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков нельзя оценить по индексу массы тела.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
Новости партнеров
Загрузка...