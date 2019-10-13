Зайва вага несе значні загрози для здоров’я

https://racurs.ua/ua/n128015-zayva-vaga-do-40-rokiv-znachno-zbilshuie-ryzyk-rozvytku-raku-ucheni.html

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Наявність зайвої ваги у віці до 40 років значно збільшує ризик розвитку раку.

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Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Бергенського університету (Норвегія), повідомляє прес-служба вишу.

Учені вивчали, як надмірна вага дорослих (індекс маси тіла понад 25) підвищує ризик розвитку різних видів раку.

Індекс маси тіла — це вага людини в кілограмах, поділена на квадрат росту в метрах (кг/кв. м).

Дослідження показало, що якщо в людини є надмірна вага у віці до 40 років, ризик розвитку раку збільшується на:

70% для раку тіла матки;

58% для раку нирок у чоловіків;

29% для раку товстої кишки у чоловіків;

15% для всіх онкологічних захворювань, пов’язаних з ожирінням (обидві статі).

У дослідженні використовувалися дані медичного спостереження 220 тис. осіб з Норвегії, Швеції та Австрії, здійснюваного протягом 18 років. У майже 28 тис. з них за цей час було діагностовано рак.

Ожиріння є загальновизнаним чинником ризику для декількох видів раку, — наголошують дослідники. — Запобігання набору ваги може бути важливою стратегією суспільної охорони здоров’я для зниження ризику захворювання на рак.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань у діабетиків не можна оцінити за індексом маси тіла.