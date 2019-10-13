Зайва вага до 40 років значно збільшує ризик розвитку раку — ученіhttps://racurs.ua/ua/n128015-zayva-vaga-do-40-rokiv-znachno-zbilshuie-ryzyk-rozvytku-raku-ucheni.htmlРакурс
Наявність зайвої ваги у віці до 40 років значно збільшує ризик розвитку раку.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Бергенського університету (Норвегія), повідомляє прес-служба вишу.
Учені вивчали, як надмірна вага дорослих (індекс маси тіла понад 25) підвищує ризик розвитку різних видів раку.
Індекс маси тіла — це вага людини в кілограмах, поділена на квадрат росту в метрах (кг/кв. м).
Дослідження показало, що якщо в людини є надмірна вага у віці до 40 років, ризик розвитку раку збільшується на:
- 70% для раку тіла матки;
- 58% для раку нирок у чоловіків;
- 29% для раку товстої кишки у чоловіків;
- 15% для всіх онкологічних захворювань, пов’язаних з ожирінням (обидві статі).
У дослідженні використовувалися дані медичного спостереження 220 тис. осіб з Норвегії, Швеції та Австрії, здійснюваного протягом 18 років. У майже 28 тис. з них за цей час було діагностовано рак.
Ожиріння є загальновизнаним чинником ризику для декількох видів раку, — наголошують дослідники. — Запобігання набору ваги може бути важливою стратегією суспільної охорони здоров’я для зниження ризику захворювання на рак.
Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань у діабетиків не можна оцінити за індексом маси тіла.