Новости Украины

Правоохранители не собираются выселять добровольцев из Золотого - Троян. Фото: МВД

https://racurs.ua/n128680-pravoohraniteli-ne-sobirautsya-vyselyat-dobrovolcev-iz-zolotogo-troyan.html

Ракурс

Вадим Троян, заместитель руководителя Национальной полиции Украины, заявил, что силовые структуры не будут выселять добровольцев из Золотого, где должно проходить разведение войск. По его словам, сюда силовики прибыли для того, чтобы провести обычную проверку.

Loading...

Троян призвал журналистов не спекулировать на ситуации. Он отметил, что военные и полицейские посетили здание в Золотом, в котором находились добровольцы из «Национального корпуса», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Такая проверка является нормальной действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил, — уточнил он.

Таким образом, представитель Нацполиции не подтвердил информацию, которую распространили СМИ. В частности, говорилось, что силовики будут проводить операцию по выселению добровольцев из населенного пункта.

Напомним, интернет возмутили реакция и тон разговора Зеленского с добровольцами на их позиции вблизи города Золотого Луганской области.