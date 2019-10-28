Новини України

Правоохоронці не збираються виселяти добровольців із Золотого - Троян. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n128680-pravoohoronci-ne-zbyrautsya-vyselyaty-dobrovolciv-z-zolotogo-troyan.html

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Вадим Троян, заступник керівника Національної поліції України, заявив, що силові структури не виселятимуть добровольців із Золотого, де має проходити розведення військ. За його словами, сюди силовики прибули для того, щоб провести звичайну перевірку.

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Троян закликав журналістів не спекулювати на ситуації. Він зазначив, що військові і поліцейські відвідали будинок в Золотому, в якому знаходилися добровольці з «Національного корпусу», повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Така перевірка є нормальною дією, оскільки територія, де розташований населений пункт Золоте-4, відноситься до зони проведення операції Об'єднаних сил, — уточнив він.

Таким чином, представник Нацполіції не підтвердив інформацію, яку поширили ЗМІ. Зокрема, йшлося, що силовики проводитимуть операцію з виселення добровольців з населеного пункту.

Нагадаємо, інтернет обурили реакція і тон розмови Зеленського з добровольцями на їх позиції поблизу міста Золотого Луганської області.