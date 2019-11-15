Бактерії в кишечнику продовжують життя, фото: Fshoq! blog

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Бактерії в складі кишкової мікрофлори продовжують життя.

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Міжнародна група вчених провела дослідження. Про це повідомляє MedicalXpress.

Шість тижнів учені спостерігали за лабораторними гризунами. Їх вік складав 24 місяці. Через два місяці у тварин збільшилася кількість нових нейронів в мозку, а також посилилось зростання тканин. Нейрогенез виявився пов’язаний, як стверджують фахівці, з виробленням бактеріями жирних кислот бутирата.

Речовина врабативаться в процесі мікробної ферментації харчових волокон. Воно стимулює вироблення гормону FGF21. Останній грає в організмі важливу роль в регулюванні енергії та обміну речовин.

Автори дослідження стверджують, що бутират може надавати відновлювальний ефект на тканини. Він здатний прискорити старіння і знизить когнітивні функції, ризик запалення кишечника.

Раніше медики заявили, що йогурт знизить ризик захворювання на рак. Експерти стверджують, що висновки зроблені на основі інформації про здоров’я 1,4 млн дорослих жителів США.