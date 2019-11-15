СБУ затримала ватажка ІДІЛ. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n129500-sbu-zatrymala-odnogo-z-vatajkiv-islamskoyi-derjavy-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України спільно з МВС Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США провела спецоперацію в Київській області, у ході якої затримали одного з ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава».

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Зловмисника затримали поблизу приватного будинку, де він проживав. Проведена портретна експертиза довела, що іноземець дійсно є розшукуваним лідером ІДІЛ. Ним виявився громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані, який із 2012 року обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у сирійській провінції Латакія. У червні 2016 року він виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації. Про це 15 листопада повідомив прес-центр СБУ.

До України бойовик прибув влітку 2018 року, для перетину кордону він використав підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на українській території. Перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків ІДІЛ — «Амніятів».

Наразі терорист знаходиться під екстрадиційним арештом. Правоохоронці перевіряють, чи причетний він до вчинення злочинів на території України.

Нагадаємо, у листопаді турецькі силовики затримали в Сирії сестру ліквідованого ватажка бойовиків ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді 65-річну Расмію Авад.