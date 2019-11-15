Біткоїни задарма: співробітники «Укрзалізниці» створили нелегальну ферму для майнінгу криптовалюти. Фото: psm7.com

https://racurs.ua/ua/n129485-bitkoyiny-zadarma-spivrobitnyky-ukrzaliznyci-stvoryly-nelegalnu-fermu-dlya-mayningu.html

Ракурс

Біткоїни без плати за електрику вирішили заробляти посадовці одного з підрозділів Львівської залізниці, облаштувавши в одному зі службових приміщень ферму для майнінгу криптовалюти.

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У приміщенні, де була організована ферма, було виявлено понад 100 одиниць комп’ютерної техніки, під'єднаної до енергомережі «Укрзалізниці», повідомив департамент економічної та інформаційної безпеки компанії.

За попередніми підрахунками, збитки «Укрзалізниці» через незаконне підключення майнінгової ферми до електромережі з початку року становлять 1 млн грн.

Матеріали за фактом правопорушення посадовців передані до поліції. Вже порушено кримінальне провадження.

Слід нагадати, що законом «Про Національний банк України» на території держави випуск і обіг криптовалюти заборонено.

Наразі у світі вартість одного біткоїна становить близько 208 тис. грн.

Як писав раніше «Ракурс», працівники Южноукраїнської АЕС майнили криптовалюту на робочому місці. Внаслідок таких дій стався витік інформації державної важливості, зокрема, відомостей про фізичний захист АЕС.