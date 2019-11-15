Зустріч у «нормандському форматі» запланували на 9 грудня, фото: Teller Report

https://racurs.ua/ua/n129501-zustrich-v-normandskomu-formati-zaplanuvaly-na-9-grudnya.html

Ракурс

«Нормандські переговори» заплановано на 9 грудня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Loading...

Зустріч можуть провести у Парижі. У німецькому уряді підтвердили інформацію про такі плани.

У заході візьмуть участь лідери України, Франції, Німеччини та Росії. За даними канцелярії президента Франції, сторони мають намір обговорити ситуацію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Спочатку передбачалося, що саміт відбудеться наприкінці вересня — початку жовтня, а згодом з’являлася інформація і про організацію зустрічі в листопаді, та ці дані не підтвердилися.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко припустив, що українці чекають від президента Зеленського домовленостей із Володимиром Путіним. На його думку, затвердження тексту «формули Штайнмаєра», а також розведення сил у Петрівському та Золотому на Донбасі стали позитивними сигналами для організації «нормандських переговорів».