Генпрокурор Рябошапка заявил о наличии уголовных производств в отношении Порошенко, фото: 112 канал

https://racurs.ua/n129469-genprokuror-ryaboshapka-zayavil-o-nalichii-ugolovnyh-proizvodstv-v-otnoshenii-poroshenko.html

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Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, рассказал о том, что пятый президент Петр Порошенко фигурирует в качестве подозреваемого по некоторым уголовным производствах.

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Дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим главой государства. Он рассказал об этом в интервью проекту «Настоящее время».

По его словам, большинство производств в Держбюро расследований открыты по заявлению юриста Адрей Портнова. Он отметил, что правоохранительные органы в этом случае не могут не открыть производство и не расследовать его.

Некоторые расследования уже завершены, — заявил Рябошапка.

Чиновник добавил, что в ведомстве есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. Дела открыты по материалам прокуратуры.

Ранее Государственный бюро расследований Роман Труба заявил, что в отношении Порошенко есть 11 производств. Он отметил, что экс-президент противоречит сам себе, когда комментирует дела, и выбрал странную тактику информационной защиты.