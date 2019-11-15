Референдум по продаже земли возможен до 2024 года. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n129467-referendum-otnositelno-prodaji-zemli-mojet-byt-proveden-do-2024-goda-razumkov.html

Ракурс

Референдум по продаже земли, на котором украинцы смогут высказать свое мнение относительно открытия рынка сельскохозяйственных земель для иностранцев, может быть проведен до 2024 года, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Проведение референдума возможно лишь после принятия соответствующих законов, уточнил глава парламента в эфире канала «1+1».

Разумков считает, что продажа земли иностранцам будет возможна лишь в том случае, если на всеукраинском референдуме украинцы дадут свое согласие на это. Он добавил, что украинцы смогут оценить преимущества открытия рынка земли во время переходного периода и затем определиться, нужно ли продавать свою землю гражданам других государств.

Сейчас первый замглавы ВР Руслан Стефанчук занят разработкой законопроекта о референдуме. Разумков уточнил, что это может быть не один документ, а пакет законопроектов. Их необходимо принять до 2024 года.

Как писал «Ракурс», 13 ноября парламент поддержал в первом чтении земельную реформу, предложенную президентом Владимиром Зеленским, в рамках которой будет открыт рынок земли в Украине.