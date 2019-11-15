Референдум щодо продажу землі може відбутися до 2024 року. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n129467-referendum-schodo-prodaju-zemli-moje-vidbutysya-do-2024-roku-razumkov.html

Ракурс

Референдум про продаж землі, на якому українці зможуть висловити свою думку щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель для іноземців, може відбутися до 2024 року, заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Проведення референдуму можливе лише після ухвалення відповідних законів, уточнив глава парламенту в ефірі каналу «1+1».

Разумков вважає, що продаж землі іноземцям буде можливим лише в тому випадку, якщо на всеукраїнському референдумі українці дадуть свою згоду на це. Він додав, що українці зможуть оцінити переваги відкриття ринку землі під час перехідного періоду і потім визначитися, чи потрібно продавати свою землю громадянам інших держав.

Наразі перший заступник спікера ВР Руслан Стефанчук зайнятий розробкою законопроекту про референдум. Разумков уточнив, що це може бути не один документ, а пакет законопроектів. Їх необхідно буде ухвалити до 2024 року.

Як писав «Ракурс», днями парламент підтримав у першому читанні земельну реформу, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, у рамках якої буде відкрито ринок землі в Україні.