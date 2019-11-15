Генпрокурор Рябошапка заявив про наявність кримінальних проваджень стосовно Порошенка, фото: 112 канал

https://racurs.ua/ua/n129469-genprokuror-ryaboshapka-zayavyv-pro-nayavnist-kryminalnyh-provadjen-stosovno-poroshenka.html

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Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України, розповів про те, що п’ятий президент Петро Порошенко фігурує як підозрюваний у деяких кримінальних провадженнях.

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Справи пов’язані зі зловживанням владою і службовим становищем колишнім очільником держави. Він розповів про це в інтерв’ю «Настоящее время».

За його словами, більшість проваджень в Держбюро розслідувань (ДБР) відкриті за заявою юриста Адрея Портнова. Він зазначив, що правоохоронні органи у цьому випадку не можуть не відкрити провадження і не розслідувати його.

Деякі розслідування вже завершені, — заявив Рябошапка.

Чиновник додав, що у відомстві є власні розслідування, які пов’язані з колишнім президентом України. Справи відкриті за матеріалами прокуратури.

Раніше Державний бюро розслідувань Роман Труба заявив, що стосовно Порошенка є 11 проваджень. Він зазначив, що екс-президент протирічить сам собі, коли коментує справи, та обрав дивну тактику інформаційного захисту.