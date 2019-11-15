ВАКС избрал меру пресечения руководителю департамента Офиса президента Светлане Кондзели. Фото: Обозреватель

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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для задержанной на взятке директору департамента Офиса президента по обеспечению доступа к публичной информации Светлане Кондзеле.

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Фемида постановила, что подозреваемая два месяца будет находиться под домашним арестом с запретом покидать место жительства. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила Кондзеле содержание под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 7,68 млн грн.

Как известно, правоохранители квалифицировали действия Кондзели и Лесничей за ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 27 (соучастие в преступлении непосредственно или путем использования других лиц), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 12 ноября получении 150 тыс. долл. взятки правоохранители задержали директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелу и бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую. Обоих правоохранители задержали сразу после получения первой части взятки на общую сумму 300 тыс. долл. Эти средства они требовали у физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины». Уже 13 ноября Национальное Антикоррупционное бюро сообщило задержанным о подозрении.