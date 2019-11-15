ВАКС обрав запобіжний захід керівнику департаменту Офісу президента Світлані Кондзелі. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n129511-korupciya-v-ofisi-prezydenta-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-svitlani-kondzeli.html

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Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для затриманої на хабарі директору департаменту Офісу президента із забезпечення доступу до публічної інформації Світлані Кондзелі.

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Феміда ухвалила, що підозрювана два місяці перебуватиме під домашнім арештом із забороною покидати місце проживання. Про це йшлося в трансляції судового засідання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Кондзелі тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у 7,68 млн грн.

Як відомо, правоохоронці кваліфікували дії Кондзелі та Лісничої за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 27 (співучасть у злочині безпосередньо чи шляхом використання інших осіб), ч. 4 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 12 листопада на отриманні 150 тис. дол. хабара правоохоронці затримали директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелу та колишнього заступника міністра культури Вікторію Лісничу. Обох правоохоронці затримали відразу після одержання першої частини хабара на загальну суму 300 тис. дол. Ці кошти вони вимагали у фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України». Вже 13 листопада Національне Антикорупційне бюро повідомило затриманим про підозру.