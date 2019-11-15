Google навчилася переносити людину у віртуальний простір. Фото: thebluediamondgallery.com

https://racurs.ua/ua/n129510-google-navchylasya-stvoruvaty-realistychnu-model-ludyny-u-virtualnomu-prostori-video.html

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Компанія Google («Гугл») навчилися створювати реалістичну модель людини, що рухається, і вбудовувати її у віртуальний простір, змінюючи освітлення моделі відповідним чином.

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Інженери корпорації ставили людину у стенд з декількома десятками камер, який освітлював 331 блок керованих джерел. Система швидко змінює освітлення та знімає людину з різних сторін, а потім об'єднує ці дані й створює модель, яка з високою точністю описує як форму тіла і одягу, так і їх оптичні властивості. Інноваційну технологію представили на прес-конференції SIGGRAPH Asia 2019, 15 листопада повідомляє N+1.

Видання пише, що подібні технології вже не вперше використовують, наприклад, у зйомках художніх фільмів. Технологія заснована на захопленні саме рухів обличчя та інших частин тіла, записи чого потім використовуються для анімації іншого персонажа.

Інноваційна система від «Гугл» може зробити модель людини із дуже високою роздільною здатністю. Система чудово працює з швидко рухомими в кадрі об'єктами, а кількість артефактів при цьому буде суттєво знижена.

Крім того, фахівці компанії створили демонстраційний додаток для смартфона, що працює в режимі доповненої реальності та вбудовує реалістичну модель користувача перед смартфоном.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що компанія Google разом із системою охорони здоров’я США Ascension організувала проект зі збору персональних медичних даних мешканців 21 штату.