Росія поверне Україні захоплені катери. Фото: flickr.com

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Броньовані катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» Військово-морських сил ЗСУ, які в листопаді 2018 року були захоплені Росією, будуть повернуті Україні.

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Російська сторона ухвалила «принципове рішення» повернути Україні захоплені бойові одиниці з корабельної групи. Про це 15 листопада повідомляє «КоммерсантЪ» із посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі представники силових відомств та МЗС України і Росії погоджують місце та час передачі двох катерів та буксира. Зазначається, що їх передадуть не в порту, а в морі. В узгодженій сторонами точці їх заберуть три українські буксири.

Джерело зазначає, що кораблі можуть бути повернуті Україні навіть наступного тижня.

ЗМІ пише, що Росія не поверне Україні особисту зброю українських моряків, рації та суднові документи. ФСБ розцінює ці речі як речові докази.

Як відомо, 25 листопада минулого року російські військові обстріляли і захопили українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» в Азовському морі. Внаслідок російської агресії в полон потрапили 24 українські військові моряки. У вересні вони повернулися в Україну в рамках програми обміну полоненими.

Нагадаємо, на початку листопада МЗС України направило Росії ноту з вимогою віддати кораблі Військово-морських сил ЗСУ, захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. У відомстві заначили, що Росія повинна чітко визначити дату і місце, звідки Україна зможе забрати кораблі.