Зросло число постраждалих внаслідок вибухів у Балаклії. Фото: 112 України

https://racurs.ua/ua/n129508-vybuhy-na-skladah-u-balakliyi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-video.html

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У Балаклії внаслідок вибухів на технічній території центральної артилерійської бази забезпечення загинули двоє військовослужбовців-саперів.

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Ще п’ятеро бійців дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, ще один — у стані середнього ступеня важкості. Троє військових дістали легкі поранення. Цим військовослужбовцям надається фахова невідкладна медична допомога. Про це 15 листопада повідомила пре-служба Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві запевнили, що 15.13 нові вибухи на технічній території не фіксувалися. Щодо трагедії, то в МОУ наголосили, що сапери проводили утилізацію боєприпасів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, у спеціально обладнаному котловані.

Наразі на місці події працюють представники Військової служби правопорядку ЗСУ та правоохоронці, які з’ясовують причини та обставини надзвичайної події.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо про пожежу та вибухи на арсеналі боєприпасів у Балаклії. У Генштабі Збройних сил України заявили, що під час планової роботи саперів стався вибух, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців, а четверо дістали поранення.

Згодом голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер запевнив, що загрози для населення немає й евакуація мешканців міста не планується. Евакуація персоналу була проведена лише на території військової частини.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування справи за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.