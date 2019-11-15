Вибухи лунають у Балаклії. Фото: sq.com.ua

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Державне бюро розслідувань розпочало слідство у справі про вибухи на військових складах у Балаклії.

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Попередньо подію кваліфікували за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України. Про це 15 листопада повідомив представник територіального управління Державного бюро розслідувань Олександр Білка у Facebook.

Тим часом у Балаклії завивають сирени, а місцеві мешканці панікують. У соціальних мережах публікують нові відео, які свідчать про надзвичайну подію на військовому складі. Міська поліція закликає людей не панікувати, заявляючи, що ситуація контрольована.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у «Фейсбуці» написав, що «загрози для населення не має, евакуація мешканців не планується». Повідомив, що на території військової частини була проведена евакуація персоналу, за територією арсеналу евакуація не проводилась. Губернатор заявив, що відбув на місце події.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо про пожежу та вибухи на арсеналі боєприпасів у Балаклії. Спершу у Міністерстві оборони стверджували, що там тривають планові роботи саперів.

Згодом у Генштабі Збройних сил України заявили, що під час розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців, а четверо дістали поранення. Медики повідомили, що троє військових перебувають у важкому стані, стан ще одного — середньої тяжкості.

У ЗСУ запевняли, що місцевим жителям, які чули вибухи у Балаклії, та об'єктам інфраструктури загрози немає, сховища боєприпасів також перебувають у безпеці.