Взрывы раздаются в Балаклее. Фото: sq.com.ua

https://racurs.ua/n129502-vzryvy-na-voennyh-skladah-v-balaklee-gorod-v-panike-gbr-nachalo-rassledovanie-video.html

Ракурс

Государственное бюро расследований начало следствие по делу о взрывах на военных складах в Балаклее.

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Предварительно событие квалифицировали по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины. Об этом 15 ноября сообщил представитель территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка в Facebook.

Тем временем в Балаклее воют сирены, а местные жители паникуют. В социальных сетях публикуют новые видео, свидетельствующие о чрезвычайном происшествии на военном складе. Городская полиция призывает людей не паниковать, заявляет, что ситуация контролируемая.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в «Фейсбуке» написал, что «угрозы для населения нет, эвакуация жителей не планируется». Сообщил, что на территории военной части была проведена эвакуация персонала, за территорией арсенала эвакуация не проводилась. Губернатор заявил, что отбыл на место происшествия.

Напомним, 15 ноября стало известно о пожаре и взрывах на арсенале боеприпасов в Балаклее. Сначала в Министерстве обороны утверждали, что там ведутся плановые работы саперов.

Позже в Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что во время разминирования произошел взрыв, в результате которого погибли два военнослужащих, а четыре получили ранения. Медики сообщили, что три бойца находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного — средней тяжести.

В ВСУ уверяли, что местным жителям, которые слышали взрывы в Балаклее, и объектам инфраструктуры угрозы нет, хранилища боеприпасов также находятся в безопасности.