Издевавшегося над детьми в приюте «Свитанок» охранника отправили под домашний арестhttps://racurs.ua/n129493-izdevavshegosya-nad-detmi-v-priute-svitanok-ohrannika-otpravili-pod-domashniy-arest.htmlРакурс
Охранник одесского приюта для детей «Свитанок», который подозревается в жестоком обращении с воспитанниками учреждения, будет находиться под домашним арестом. Такое решение вынес Малиновский районный суд Одессы сегодня, 15 ноября.
Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения для сотрудника охранного агентства, который подозревается в умышленном издевательстве над воспитанниками приюта «Свитанок». Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК Украины (умышленное причинение физического и морального страдания путем нанесения побоев, истязание или иные действия с целью наказания потерпевшего за совершенные им действия), сообщает «Судебная власть Украины».
Заседание было закрытым. Ходатайство стороны обвинения суд удовлетворил. Для фигуранта была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Как известно, в конце июля текущего года воспитанники детского приюта «Рассвет», девушка 2006 года рождения и молодой человек 2004 года рождения, вступили в половую связь. Узнав об этом, воспитатель вызвал охранника, который решил наказать детей в жесткой форме, в частности, заставил жевать презервативы, бил и обливал холодной водой. На просьбы детей остановить издевательства он не реагировал.
Только после активных действий правозащитников и огласки в СМИ в начале ноября этими событиями заинтересовалась ГПУ.