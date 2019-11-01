В ГПУ взялись за расследование издевательств над детьми в одесском приюте "Свитанок". Фото: РБК

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Генеральная прокуратура дала поручение прокурору Одесской области проверить сведения СМИ об издевательствах над детьми в приюте «Свитанок».

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По данным пресс-службы ГПУ, полиция Одесской области и Государственное бюро расследований начали производство по фактам пыток и других нарушениях прав воспитанников.

Об издевательствах над детьми в приюте «Свитанок» рассказала бывшая полицейская Зоя Мельник. На своей странице в Facebook она детально описала о том, как здесь обходятся с детьми. Она рассказала об избиении детей. При этом, по словам Мельник, над детьми издевались не только сотрудники центра, но и представители правоохранительных органов. В частности, она сообщил о фактах насилия и унижения несовершеннолетних.

По словам Мельник, она готова передать всю информацию международным правозащитным организациям и в межгосударственные инстанции.

Отметим, что представители приюта с обвинениями не согласны. Они утверждают, что над детьми никто не издевается.

Владимир Вовк, заместитель директора Департамента обеспечения прав детей и оздоровления Минсоцполитики, рассказал, что в учреждении работает меньшее число сотрудников, чем положено. По его словам, детей с улицы, которые имеют родителей, везут не к ним, а в приют.

Не буду говорить о санитарно-бытовых условиях, поскольку тоже есть нарушения, например мы обнаружили такую ситуацию: парень и девушка подросткового возраста проживали в одной комнате. По факту устранения нарушений мы будем проводить еще одну проверку, — сказал он.

В данный момент в приют прекратили принимать детей, а в начале ноября всех воспитанников старше шести лет обещали перевести в детский центр «Молодая гвардия».

В свою очередь Александр Остапенко, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях, не исключил факты насилия в отношении детей со стороны частной охраны.

У меня есть уверенность, что практика доступа этих охранников к детям, унижение достоинства детей, так называемые «собеседования», были и администрация это скрывала, — сказал он.

Напомним, что, а Днепре женщина издевалась над ребенком: обмотала мальчика скотчем и посадила на цепь. Злоумышленница воспитывала четырех малолетних детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих младших детей женщина является опекуном.