У ГПУ взялися за розслідування знущань над дітьми в одеському притулку "Світанок". Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128867-u-gpu-vzyalysya-za-rozsliduvannya-znuschan-nad-ditmy-v-odeskomu-prytulku-svitanok.html

Ракурс

Генеральна прокуратура дала доручення прокурору Одеської області перевірити відомості ЗМІ про знущання над дітьми в притулку «Світанок».

Loading...

За даними прес-служби ГПУ, поліція Одеської області та Державне бюро розслідувань розпочали провадження за фактами тортур та інших порушеннях прав вихованців.

Про знущання над дітьми в притулку «Світанок» розповіла колишня поліцейська Зоя Мельник. На своїй сторінці в Facebook вона детально описала про те, як тут обходяться з дітьми. Вона розповіла про побиття дітей. При цьому, за словами Мельник, над дітьми знущалися не тільки співробітники центру, а й представники правоохоронних органів. Зокрема, вона повідомив про факти насильства та приниження неповнолітніх.

За словами Мельник, вона готова передати всю інформацію міжнародним правозахисним організаціям і в міждержавні інстанції.

Зазначимо, що представники притулку зі звинуваченнями не згодні. Вони стверджують, що над дітьми ніхто не знущається.

Володимир Вовк, заступник директора Департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Мінсоцполітики, розповів, що в установі працює менше число співробітників, ніж належить. За його словами, дітей з вулиці, які мають батьків, везуть не до них, а в притулок.

Не буду говорити про санітарно-побутови умови, оскільки теж є порушення, наприклад, ми виявили таку ситуацію: хлопець і дівчина підліткового віку проживали в одній кімнаті. За фактом усунення порушень ми будемо проводити ще одну перевірку, — сказав він.

В даний момент в притулок припинили приймати дітей, а на початку листопада всіх вихованців старше шести років обіцяли перевести в дитячий центр «Молода гвардія».

У свою чергу Олександр Остапенко, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у південних областях, не виключив факти насильства щодо дітей з боку приватної охорони.

У мене є впевненість, що практика доступу цих охоронців до дітей, приниження гідності дітей, так звані «співбесіди», були й адміністрація це приховувала, — сказав він.

Нагадаємо, що, а Дніпрі жінка знущалася над дитиною: обмотала хлопчика скотчем і посадила на ланцюг. Зловмисниця виховувала чотирьох малолітніх дітей 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох молодших дітей жінка є опікуном.