Охоронця, який знущався над дітьми у притулку «Світанок», відправили під домашній арешт. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n129493-ohoroncya-yakyy-znuschavsya-nad-ditmy-u-prytulku-svitanok-vidpravyly-pid-domashniy-aresht.html

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Охоронець одеського притулку для дітей «Світанок», який підозрюється в жорстокому поводженні з вихованцями закладу, перебуватиме під домашнім арештом. Таке рішення виніс Малиновський районний суд Одеси сьогодні, 15 листопада.

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Суд розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу для співробітника охоронного агентства, який підозрюється в умисному знущанні над вихованцями притулку «Світанок». Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 КК України (умисне заподіяння фізичного і морального страждання, шляхом нанесення побоїв, катування або інших дій з метою покарання потерпілого за вчинені ним дії), повідомляє «Судова влада України».

Засідання було закритим. Клопотання сторони обвинувачення суд задовольнив. Для фігуранта було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Як відомо, наприкінці липня поточного року вихованці дитячого притулку «Світанок», дівчина 2006 року народження та юнак 2004 року народження, вступили у статевий зв’язок. Дізнавшись про це, вихователь викликав охоронця, який вирішив покарати дітей у жорсткій формі, зокрема, змусив жувати презервативи, бив і обливав холодною водою. На прохання дітей зупинити знущання він не реагував.

Лише після активних дій правозахисників та розголосу в ЗМІ на початку листопада цими подіями зацікавилася ГПУ.